Болельщики «Барселоны» обожают Холанда❤️💙❤️ Устроили ему овацию и зовут в команду в 2025 году

Норвежец не стал скрывать счастливой улыбки.
Болельщики «Барселоны» на «Камп Ноу» устроили овацию, когда увидели разминку Эрлинга Холанда.
Норвежцу, похоже, понравилось такое приветствие. Он помахал толпе фанатов и поднял большой палец вверх — и все это с улыбкой на лице. Такая же реакция была, когда нападающий выходил на поле.
Вот как отреагировали на это фанаты в Твиттере.
«Они болеют за Холанда громче, чем за любого игрока «Барсы» 😭»
«Кажется, Хааланд хотел бы приехать сюда через 3 или 4 года. Представьте себе замену Левандовского на Хааланда».
Неизвестно, поменялось ли мнение фанатов после финального свистка - чистейший нырок Холанда привел к решающему голу в ворота каталонцев
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