«Камп Ноу» прощается с Обамеянгом? Фанаты овациями проводили габонца с поля

Обамеянг близок к переходу в «Челси». Все указывает на то, что стороны вот-вот оформят трансфер.

Этим вечером «Барселона» проводит товарищеский матч против «Манчестер Сити».

В первом тайме Обамеянг забил, возможно, прощальный гол в футболке сине-гранатовых, а во второй половине встречи габонца заменили на Депая.

По информации испанского журналиста, Хави хотел, чтобы этим вечером фанаты «Барсы» должным образом попрощались с нападающим. Так оно и вышло. Просто послушайте, как «Камп Ноу» провожает Обамеянга с поля:

Кажется, эпоха габонца в «Барселоне» действительно подошла к концу.