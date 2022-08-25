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«Камп Ноу» прощается с Обамеянгом? Фанаты овациями проводили габонца с поля

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Обамеянг близок к переходу в «Челси». Все указывает на то, что стороны вот-вот оформят трансфер.

Этим вечером «Барселона» проводит товарищеский матч против «Манчестер Сити». 

В первом тайме Обамеянг забил, возможно, прощальный гол в футболке сине-гранатовых, а во второй половине встречи габонца заменили на Депая.

По информации испанского журналиста, Хави хотел, чтобы этим вечером фанаты «Барсы» должным образом попрощались с нападающим. Так оно и вышло. Просто послушайте, как «Камп Ноу» провожает Обамеянга с поля:

Кажется, эпоха габонца в «Барселоне» действительно подошла к концу.

 

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