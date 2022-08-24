Хави хочет, чтобы фанаты попрощались с одним игроком «Барсы» в матче против «Ман Сити»

Сегодня «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Манчестер Сити», команды проведут товарищеский матч.

По информации испанского журналиста Хави Мигеля, главный тренер каталонцев хочет, чтобы этим вечером фанаты «Барсы» должным образом попрощались с Обамеянгом.

Ожидается, что Пьер-Эмерик сегодня выйдет в стартовом составе и матч против «Сити» станет для нападающего последней игрой в сине-гранатовой футболке. Вероятно, Обамеянг перейдет из «Барселоны» в «Челси».

Хави считает, что форвард заслуживает должного прощания за свой вклад в прошлогодние результаты клуба. Обамеянг провел 24 матча за «Барсу» и забил 13 мячей.