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Хави хочет, чтобы фанаты попрощались с одним игроком «Барсы» в матче против «Ман Сити»

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Сегодня «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Манчестер Сити», команды проведут товарищеский матч.

По информации испанского журналиста Хави Мигеля, главный тренер каталонцев хочет, чтобы этим вечером фанаты «Барсы» должным образом попрощались с Обамеянгом.

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Ожидается, что Пьер-Эмерик сегодня выйдет в стартовом составе и матч против «Сити» станет для нападающего последней игрой в сине-гранатовой футболке. Вероятно, Обамеянг перейдет из «Барселоны» в «Челси». 

Хави считает, что форвард заслуживает должного прощания за свой вклад в прошлогодние результаты клуба. Обамеянг провел 24 матча за «Барсу» и забил 13 мячей.

 

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