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Появилось очередное фото Пике с его новой девушкой. Фанаты не впечатлены выбором Жерара

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Жерар Пике Жерар Пике
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Пару дней назад в прессе появились фото Жерара Пике в компании своей новой избранницы. 

Так вот как они познакомились: считается, что Клара работает на Джерарда в его компании «Космос», в отделе по связям с общественностью.

Девушку защитника «Барсы» зовут Клара Чиа Марти. Ей 23 года, Клара работает в отделе по связям с общественностью компании Пике «Космос». 

Недавно папарацци поделились еще одним фото Жерара и Клары.

Фанаты Пике остались недовольны выбором защитника и решили поделиться своим экспертным мнением в сети:

«Братан бросил Шакиру ради какого-то середняка». 

«От оригинальной Шакиры к бюджетной Шакире, лол».

«Она нормальная, но все же Пике понизил планку. Это как отказаться от своей PS5 ради PS1».

«И это было «обновление», которым кичились его поклонники».

«Может, у нее более приятный характер, чем у вечно занятой Шакиры. Давайте посмотрим правде в глаза — Шакира не становится моложе. Конечно, это своего рода понижение, но ладно вам, ребят». 

Напомним, что, по информации многих СМИ, Шакира порвала с Пике, узнав об измене Жерара. Возможно, девушкой, с который защитник изменил Шакире, была именно Клара.

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