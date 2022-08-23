«Бавария» может арендовать Френки де Йонга. Если она возьмет на себя его зарплату, это решит проблемы «Барсы»

Но согласится ли Френки уезжать из Каталонии в Мюнхен?

По словам инсайдера Жерара Ромеро, мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании контракта с Френки де Йонгом. Они рассматривают вариант аренды с возможным последующим выкупом – это сделка, аналогичная переходу Филиппе Коутиньо в свое время.

«Манчестер Юнайтед » и «Челси» также сохраняют интерес к полузащитнику. Решать будет сам Френки – он не раз уже заявлял, что хочет жить и играть именно в Барселоне.

Этим летом « Барселона » хочет избавиться от Де Йонга, поскольку он отказывается снижать свою гигантскую зарплату. Его уход также откроет двери для трансфера Бернарду Силвы, которого главный тренер Хави предпочитает голландцу. Но этот вариант возможен только при прямом трансфере, аренда же разгрузит ведомость каталонцев и позволит хотя бы зарегистрировать Жюля Кунде.