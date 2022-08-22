«Осторожнее с часами». Арбитр троллит Левандовски после матча с «Реал Сосьедад»

Роберт Левандовски стал одни из героев вчерашнего матча «Барселоны» на стадионе «Антоэта», он оформил дубль и сделал результативную передачу на Ансу Фати. В конце игры его поздравил арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро и пошутил по поводу часов, которые на прошлой неделе украли у польского нападающего.

«Желаю тебе всего наилучшего, осторожнее с часами», - сказал Мунунэра Монтеро Левандовскому, судя по записям камер GOL, поляк хорошо воспринял шутку, коротко улыбнувшись.

В четверг, 18 августа, Левандовски был ограблен в районе Сант-Хуан-Деспи в Барселоне, когда направлялся на тренировочную базу «сине-гранатовых».