«Кажется, что ему 20, а не 34». Хави и молодежь «Барселоны» в восторге от Левандовского

Роберт становится лидером каталонского клуба.

Роберт Левандовски забил два гола в матче «Барселоны» с «Сосьедадом» (4:1), а товарищи по команде Педри и Усман Дембеле не пожалели комплиментов для нападающего сборной Польши.

«Левандовски выглядит так, будто ему 20, а не 34 года. Впечатляет то, как он работает, и какие голы забивает», — сказал Педри.

«Когда мы играли против «Баварии», мне было очень тяжело, здорово, что сейчас Роберт играет за нас», — сказал Дембеле.

Хави выдал дополнительную похвалу нападающему, отметившему свое 34-летие дублем.

«Все видели, что Левандовски может изменить ситуацию в матче. Он пример для команды, Роберт – игрок настоящего и будущего».