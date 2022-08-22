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Левандовски посвятил первые голы за «Барселону» покойному отцу. Поляк делал так во всех клубы, за которые выступал

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Отметился первыми голами за каталонцев в свой день рождения.

Роберт Левандовски сделал дубль в победном матче «Барселоны» с «Реал Сосьедад», закончившемся со счетом 4:1. После игры он почтил память своего отца Кшиштофа Левандовского, который умер в 2005 году. Отец играл в футбол во втором польском дивизионе, а также сначала занимался, а затем стал тренером по дзюдо. В этом виде спорта он был чемпионом Польши.

 «Я посвящаю эти голы моему отцу, который сверху наблюдает за мной. Я всегда так делаю, когда забиваю за новую команду», — сказал он Sport.

Левандовски остался доволен «работой всей команды и желанием победить после ничьи в первой игре сезона».

«Это всего лишь вопрос времени, когда мы начнем лучше понимать друг друга, я уверен, что мы к этому придем», — добавил он.

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