«Решение будет найдено»: Гвардиола намекает на переход Силвы в «Барсу»?

В СМИ уже давно циркулируют слухи о возможном переходе Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» в «Барселону». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию журналистам издания Football Daily:

«Если вы заставляете футболиста остаться в клубе, когда он этого не хочет, как можно добиться от него максимума? Трансферное окно будет открыто еще 10-15 дней, случиться может всякое. Выгодное предложение и желание игрока уйти – решение будет найдено».

Бернарду Силва по-прежнему тесно связан с переходом в «Барселону». Каталонцы могут подписать португальца в последние дни летней трансферной кампании.

Ранее Жерар Ромеро сообщил, что «Барса» может приобрести атакующего полузащитника менее чем за 65 миллионов евро.

Интересно, что 28-летний футболист был на скамейке запасных в последних двух матчах «Ман Сити» в АПЛ.