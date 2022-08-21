Почему «Барселона» до сих пор не зарегистрировала Кунде?

Жюль Кунде по-прежнему не может играть за «Барселону», француз пропустит воскресный матч каталонцев против «Реал Сосьедада».

Все дело в том, что «Барселона» до сих пор не зарегистрировала своего новичка.

Сообщается, что каталонцы хотели сделать это в воскресенье, в этом им мог помочь переход Мемфиса Депая в «Ювентус». Но требования голландца по зарплате слишком высоки для команды Серии А. Стороны до сих пор ведут переговоры, сообщает издание Mundo Deportivo.

Как только Мемфис покинет клуб, «Барса» в теории сможет зарегистрировать Кунде. Однако этого может быть недостаточно, есть вероятность, что «сине-гранатовым» будет необходимо также расстаться с Обамеянгом.

При этом, по информации журналистов Cadena SER, француз получит возможность бесплатно покинуть «блауграну», если до 31 августа «Барселона» не сможет его зарегистрировать. Такое условие прописано в договоре.