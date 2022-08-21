«Он лучше Дембеле и Рафиньи»: фанаты «Барсы» считают, что один игрок должен выйти в старте против «Реал Сосьедада»

Некоторые болельщики «Барселоны» хотят видеть Ансу Фати в стартовом составе каталонцев в матче против «Реал Сосьедада», хотя во время предсезонной подготовки юноша проявил себя слабо.

Делимся комментариями болельщиков:

«Я бы хотел, чтобы Ансу вышел в старте. Он лучший игрок на левом фланге».

«Фати должен быть в старте, потому что связка Дембеле и Рафиньи не сработала в матче против «Райо».

«Ансу Фати должен играть, хочется видеть, как он возвращается к своей лучшей форме».

«В атаке должны быть Фати, Левандовски и Дембеле».

«Ансу Фати должен выйти в старте... Когда он в отличной форме, он лучше, чем Дембеле и Рафинья».

«Хочется, чтобы в стартовом составе появился Ансу Фати. Я хотела бы увидеть его игру, молюсь, чтобы он скорее восстановил свою силу и физическую форму».

Ансу Фати действительно способен сделать серьезный рывок вперед. Но разумно ли выпускать в старте его, а не связку Рафиньи и Усмана Дембеле?

Каких футболистов вы хотите видеть в атаке «Барсы» сегодняшним вечером?