«Он лучше Дембеле и Рафиньи»: фанаты «Барсы» считают, что один игрок должен выйти в старте против «Реал Сосьедада»

Некоторые болельщики «Барселоны» хотят видеть Ансу Фати в стартовом составе каталонцев в матче против «Реал Сосьедада», хотя во время предсезонной подготовки юноша проявил себя слабо.
Делимся комментариями болельщиков:
«Я бы хотел, чтобы Ансу вышел в старте. Он лучший игрок на левом фланге».
«Фати должен быть в старте, потому что связка Дембеле и Рафиньи не сработала в матче против «Райо».
«Ансу Фати должен играть, хочется видеть, как он возвращается к своей лучшей форме».
«В атаке должны быть Фати, Левандовски и Дембеле».
«Ансу Фати должен выйти в старте... Когда он в отличной форме, он лучше, чем Дембеле и Рафинья».
«Хочется, чтобы в стартовом составе появился Ансу Фати. Я хотела бы увидеть его игру, молюсь, чтобы он скорее восстановил свою силу и физическую форму».
Ансу Фати действительно способен сделать серьезный рывок вперед. Но разумно ли выпускать в старте его, а не связку Рафиньи и Усмана Дембеле?
Каких футболистов вы хотите видеть в атаке «Барсы» сегодняшним вечером?
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