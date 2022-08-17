Новичок в молодежной команде «Барсы» по сути подтверждает уход Бальде

«Барселона» в шаге от трансфера многообещающего защитника Романа Вега из «Архентинос Хуниорс», сообщает Relevo. 18-летний футболист присоединится к клубу на правах аренды с возможностью выкупа. Роман перейдет в молодежную команду «сине-гранатовых» «Барса Атлетик». Ожидается, что соглашение будет заключено на этой неделе.

Появление Веги в молодежной команде «Барсы» означает, что время Алекса Бальде там закончено. Скоро к клубу присоединится Маркос Алонсо, а защитник из Ла Масии, вероятнее всего, отправится в аренду.

Бальде проявил себя как многообещающий игрок во время предсезонки. Однако, для Хави этого было недостаточно, чтобы предпочесть его Жорди Альбе в матче с «Райо». Хотя игра ветерана в тот вечер и не была идеальной.