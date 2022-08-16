Хави планирует использовать Фати, как «9», если Обамеянг уйдет. Смотрим статистику Ансу на этой позиции

По сообщениям испанских СМИ, Хави планирует использовать Ансу Фати, как резервную «девятку», если Обамеянг покинет клуб.

Каждый болельщик «Барселоны», который внимательно следит за Фати знает, что лучшая позиция для футболиста – на фланге, предпочтительно на левом. Там Ансу удобно забивать правой ногой.

Ансу провел 58 матчей за первую команду «Барселоны» и забил 19 голов.

Чаще всего Ансу опускается по флангу, чтобы получить мяч, он не представляет серьезной угрозы в воздухе, чего обычно ждешь от «девятки». Он играл на позиции центрального нападающего в пяти матчах и забил два гола. Но едва ли этого достаточно, чтобы судить, преуспеет ли Ансу Фати в центре атаки или провалится.