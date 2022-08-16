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Хави планирует использовать Фати, как «9», если Обамеянг уйдет. Смотрим статистику Ансу на этой позиции

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По сообщениям испанских СМИ, Хави планирует использовать Ансу Фати, как резервную «девятку», если Обамеянг покинет клуб.

Каждый болельщик «Барселоны», который внимательно следит за Фати знает, что лучшая позиция для футболиста – на фланге, предпочтительно на левом. Там Ансу удобно забивать правой ногой.

Ансу провел 58 матчей за первую команду «Барселоны» и забил 19 голов.

Чаще всего Ансу опускается по флангу, чтобы получить мяч, он не представляет серьезной угрозы в воздухе, чего обычно ждешь от «девятки». Он играл на позиции центрального нападающего в пяти матчах и забил два гола. Но едва ли этого достаточно, чтобы судить, преуспеет ли Ансу Фати в центре атаки или провалится.

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