Подписать правого защитника и многое другое: список дел «Барсы» за 16 дней до конца трансферного окна

У «Барселоны» еще есть кое-какие трансферные дела, прежде чем летнее окно закроется через 2 недели и 2 дня.

Мы разработали план действий.

1. Зарегистрировать Кунде. Это произойдет уже в ближайшие часы.

2. Подписать Маркоса Алонсо. После того, как Кунде получит право играть в Ла Лиге, «Барселона» сосредоточится на завершении перехода испанца.

3. Подписать правого защитника. «Барсе» не хватает глубины состава на этой позиции; в последнее время с сине-гранатовыми связывали Томаса Менье и Хуана Фойта.

4. Продать некоторых игроков. Уход таких игроков, как Мемфис Депай, Сэмюэль Умтити и Мартин Брэйтуэйт поможет клубу сократить фонд заработной платы.