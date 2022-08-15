Подписать правого защитника и многое другое: список дел «Барсы» за 16 дней до конца трансферного окна

У «Барселоны» еще есть кое-какие трансферные дела, прежде чем летнее окно закроется через 2 недели и 2 дня.
Мы разработали план действий.
1. Зарегистрировать Кунде. Это произойдет уже в ближайшие часы.
2. Подписать Маркоса Алонсо. После того, как Кунде получит право играть в Ла Лиге, «Барселона» сосредоточится на завершении перехода испанца.
3. Подписать правого защитника. «Барсе» не хватает глубины состава на этой позиции; в последнее время с сине-гранатовыми связывали Томаса Менье и Хуана Фойта.
4. Продать некоторых игроков. Уход таких игроков, как Мемфис Депай, Сэмюэль Умтити и Мартин Брэйтуэйт поможет клубу сократить фонд заработной платы.
5. Попробовать подписать Бернарду Силву. Это не обязательно, если Френки де Йонг останется в клубе. Однако, если есть возможность заполучить португальца, «Барса» должна пойти на это.
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