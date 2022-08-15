«Кем этот парень себя считает?»: фанат привел идеальный пример с Месси, критикуя поведение Мбаппе

Фанат в Твиттере привел идеальный пример с Месси, критикуя поведение Мбаппе
«Мбаппе — веселый человек. Когда Месси был на пике своей карьеры в 2015 году и считался лучшим игроком всех времен, он все еще был более чем готов принять Неймара и Суареса, позволить им пробить пенальти, перейти на позицию правого вингера, что угодно", - написал в твиттере фанат Эван.
«Кем этот парень себя считает», — добавляет он.
Действительно, знаменитое трио MSN было особенным, поскольку все, включая Лео Месси, пытались сделать жизнь своих товарищей по команде лучше и проще.
Килиан Мбаппе, в свою очередь, похоже, портит атмосферу команды своими эгоистичными поступками — например, настойчиво просит Неймара разрешить ему пробить пенальти.
Ситуация в "ПСЖ" продолжила свое развитие в раздевалке – по слухам, там Килиан бодался с бразильцем головами, они швыряли друг в друга вещи и даже почти подрались – пришлось вмешаться партнерам.
Во время матча с "Монпелье (5:2) ситуацию обострял Мбаппе, в одном из эпизодов выключившийся из атаки, не получив мяч. А уже после масла в огонь подлил бразилец, лайкнувший пост болельщика, осудившего выбор Килиана как первого пенальтиста команды.
Также во время матча Мбаппе пихнул плечом Месси. Так себе атмосфера.
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