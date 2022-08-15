«Кем этот парень себя считает?»: фанат привел идеальный пример с Месси, критикуя поведение Мбаппе

«Кем этот парень себя считает», — добавляет он.

Килиан Мбаппе, в свою очередь, похоже, портит атмосферу команды своими эгоистичными поступками — например, настойчиво просит Неймара разрешить ему пробить пенальти.

Действительно, знаменитое трио MSN было особенным, поскольку все, включая Лео Месси, пытались сделать жизнь своих товарищей по команде лучше и проще.

Ситуация в "ПСЖ" продолжила свое развитие в раздевалке – по слухам, там Килиан бодался с бразильцем головами, они швыряли друг в друга вещи и даже почти подрались – пришлось вмешаться партнерам.

Во время матча с "Монпелье (5:2) ситуацию обострял Мбаппе, в одном из эпизодов выключившийся из атаки, не получив мяч. А уже после масла в огонь подлил бразилец, лайкнувший пост болельщика, осудившего выбор Килиана как первого пенальтиста команды.

Также во время матча Мбаппе пихнул плечом Месси. Так себе атмосфера.