«Барселона» может подписать Бернарду Силву уже на этой неделе, если продаст одного из игроков. И это не де Йонг

Хосеп Гвардиола уже заявил, что не будет препятствовать уходу полузащитника из «Сити».

Переход Бернарду Силвы на «Камп Ноу» становится все более реальным после того, как «Челси» сделал хорошее предложение по Обамеянгу.

«Барселоне» необходимо разгрузить свой фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписать Сильву, сообщает Mundo Deportivo. Этому может помочь продажа одного из высокооплачиваемых игроков.

В сообщениях испанских СМИ говорится, что Обамеянг не хочет покидать «Барселону», но его потенциальная продажа откроет двери для перехода Сильвы, и это может произойти на этой неделе.

Еще один игрок, которого связывают с уходом из «Барсы» — Френки Де Йонг , но Хави хочет видеть в команде и Френки, и Силву.

Трансферное окно закроется через 2 недели, так что теперь события могут развиваться намного быстрее.

Кулес, так ли нужен Силва «Барселоне» в ее нынешнем составе?