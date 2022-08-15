3 клуба для Мемфиса Депая: Турин лидирует, но голландца могут перехватить Лондон или Манчестер

Голландский нападающий Мемфис Депай этим летом почти наверняка уйдет из «Барселоны».

Ни для кого не секрет, что «Барселона» все еще находится в финансовом кризисе и должна избавиться от нескольких игроков, чтобы заявить своих звездных новичков. За последние пару недель клубу пришлось активировать финансовые рычаги, но их пока недостаточно.

В прошлом сезоне Мемфис Депай забил 14 голов, отметившись 12 голами и двумя результативными передачами в 28 матчах. Но этим летом он уже лишился 9-ки на спине, убрал «Барсу» из своего профиля в соцсетях и уже готовится сменить клуб — на данный момент у него 3 вероятных варианта трудоустройства.

«Вест Хэм Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» входит в число клубов, которые проявили интерес к голландцу, сообщает Football Insider. Этим летом «Вест Хэм» уже усилил атакующую линию, подписав Джанлуку Скамакку, и если им удастся привлечь Депая в клуб, их нападение станет выглядеть угрожающе в потенциальной борьбе за еврокубки.

Единственным препятствием на пути к этой сделке является одобрение голландца - хотя это был бы захватывающий вызов, трудно поверить, что Депай откажется от предложений более крупных клубов, уходя из «Барсы».

«Ювентус»

«Ювентус» на данный момент лидирует в гонке за 28-летнего футболиста. Похоже, что «Юве» закроет сделку после того, как Депай согласился на расторжение контракта с «Барселоной». На прошлой неделе голландец уже договорился о личных условиях с «Ювентусом», и объявление о его переходе в итальянскую команду кажется неизбежным, сообщает Football Italia, но срывались и не такие надежные сделки.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед » и Эрик Тен Хаг отчаянно нуждаются в качественных игроках - после неудачного старта в Премьер-лиге это уже очевидно. Депай наряду с Альваро Моратой является одним из самых привлекательных вариантов по усилению атаки.

Как сообщает Sky Sports, «Юнайтед» рассматривает возможность расторжения контракта с Криштиану Роналду из-за его негативного влияния на боевой дух команды. Это означает, что «Юнайтед» останется с Антони Марсьялем как единственным центрфорвардом, если Роналду все-таки уйдет.

Марсьяль в настоящее время восстанавливается от травмы, и хотя он должен быть готов к следующему матчу против «Ливерпуля», ему в любом случае понадобится сменщик на дистанции сезона.

Депай — бывший игрок «Юнайтед», и этим летом клуб снова проявил к нему интерес. В прошлый раз при Жозе Моуринью он не смог получить игровое время, что в конечном итоге привело к уходу Депая, но тренер-голландец может найти способ раскрыть Мемфиса в Манчестере.

The Athletic сообщил, что «Юнайтед» проявляет интерес к 28-летнему футболисту и уже подал запрос в «Барселону». Также известно, что представители игрока связались с клубом по поводу возможного возвращения на «Олд Траффорд».