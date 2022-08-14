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Хави — тренер «Барсы» с самым низким процентом побед за последние 20 лет, даже у Кумана дела шли лучше

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В матче с «Райо» Хави снова не смог победить. По данным Relevo, у 41-летнего специалиста самый низкий процент побед среди тренеров «Барселоны» за последние 20 лет.

Вот сравнение с предыдущими тремя тренерами клуба:

Эрнесто Вальверде: 66,90%

Кике Сетьен: 64,00%

Роналд Куман: 58,21%

Хави: 52,63%

Конечно, пока еще рано судить Хави, как тренера. Он возглавил команду в середине прошлого сезона, состав был истощен. Сейчас «Барселона» провела необходимые усиления, и болельщики полны надежд после хорошей предсезонки, хотя первый официальный матч с «Райо» стал разочарованием.

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