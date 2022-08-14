За 452 матча в Ла Лиге только два удаления: удивительная выдержка Бускетса

Капитан «Барселоны» Серджи Бускетс завершил матч с «Райо Вальекано» раньше времени, получив вторую желтую карточку за борьбу с Фалькао у штрафной площади. Бускетс заехал сопернику по скуле, а судья Эрнандес Эрандес посчитал это достаточном для того, чтобы показать Серджи вторую жёлтую карточку и удалить с поля. Для футболиста удаление стало вторым за 452 матча в Ла Лиге.

До этого Бускетс только однажды удаляли с поля в чемпионате Испании , дело было в Класико в ноябре 2009 года. На 62й минуте Серджи получил вторую желтую карточку в матче за игру рукой.

Несколько лет спустя в 2012 году в матче Лиги Чемпионов в Лиссабоне с «Бенфикой» Бускетс получил прямую красную карточку за грубую игру в концовке матча.

В целом за 683 матча в «Барселоне» у капитана было всего три удаления, два после двойной желтой в матче и только одно после прямой красной.