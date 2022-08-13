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Депай переходит в «Ювентус»? Странные действия голландца в соцсетях

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На днях Фабрицио Романо заявил, что Мемфис Депай медленными шагами приближается к переходу в «Ювентус», «Барселона», кажется, готова расстаться с нападающим. 

Депай уже сам морально настроен покинуть столицу Каталонии. Об этом говорят его недавние действия в соцсетях. Игрок убрал из описания своего профиля слова о том, что он выступает за «сине-гранатовых».  

Кроме того, Депай подписался в соцсетях на Погба, Бонуччи и Де Шильо. Кстати, игроки незамедлительно ответили голландцу тем же.

Действия Мемфиса действительно могут говорить о том, что Депай и «Барса» находятся в одном шаге от расставания.

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