Бонус 50 млн евро за потенциальный трансфер и многое другое: детали нового контракта Дембеле с «Барселоной»

Усман Дембеле договорился о соглашении с «Барселоной» на два года, сообщает Sport.

Француз будет получать 16 млн евро в год, а также 4 млн бонусами в зависимости от результативности. Таким образом, футболист может получить до 40 млн евро за ближайшие два сезона по новому контракту.

Кроме того, в соглашении прописаны 100 млн евро в качестве отступных, чтобы далеко не каждый клуб смог позволить себе игрока.

Дембеле вставил пункт, который дает ему право лично получать 50% любых будущих комиссий за трансфер — в данном случае 50 млн евро.

Француз стал лучшим бомбардиром «Барселоны» в предсезонке и надеется на такой же внушительный старт в Ла Лиге в матче с «Райо» в эту субботу.