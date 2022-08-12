«Барса» активирует 4-й рычаг и продает 24,5% Barca Studios за 100 млн евро

«Барселона» объявила об активации четвертого экономического рычага, продав 24,5% акций Barca Studios.

«Сине-гранатовые» получат от этой сделки 100 млн евро и таким образом смогут зарегистрировать всех своих новичков до старта Ла Лиги.

В официальном заявлении клуба говорится следующее: «ФК «Барселона» объявляет о продаже 24,5% акций Barca Studios компании Orpheus Media под управлением мистера Хауме Руреса, аудиовизуального продюсера с блестящей карьерой в создании аудиовизуального и цифрового контента, за сумму 100 миллионов евро.

Это соглашение является дополнением к заключенному 29 июля с Socios.com, оно призвано ускорить рост цифровой стратегии клуба, NFT и Web.3.​​​​

Продажа была проведена с разрешения Генеральной Ассамблеи членов и партнеров ФК «Барселона», состоявшейся 23 октября прошлого года.

Этими инвестициями стратегические партнеры Barca Studios демонстрируют свою уверенность в ценности проекта и будущем цифрового контента в мире спорта».