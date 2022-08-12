«Они стерли аккаунты Клары в социальных сетях». После расставания с Шакирой Жерар Пике встречается с 23-летней студенткой, которая работает на него

После разрыва с Шакирой звезда «Барселоны» Жерар Пике встречается с 23-летней студенткой пиарщицей, которая работает на него, сообщает The Sun.

Пике и Шакира объявили о расставании 4 июня после 11 лет отношений.

Ходило множество слухов о причинах разрыва пары, о неверности, о ссорах о том, где должны проживать их дети.

По сообщениям, сейчас Пике сошелся с Кларой Чиа Марти, которую он встретил, когда она стала работать в его продюсерской компании Kosmos. Пара вместе уже месяц.

«Жерар и Клара встречаются уже месяц. Она – студентка, которая работает на него в его офисе, занимается организацией мероприятий. Они не распространяются о своих отношениях, но их окружение знает, что происходит», - сообщает The Sun источник, близкий к паре.

«Жерару помогают держать отношения с Кларой в тайне, ее акаунты в социальных сетях стерты, так что любопытные не смогут найти ее фотографий. Уже это заставляет думать, что Жерар настроен серьезно в отношении девушки».

Ситуация Пике с Шакирой, похоже, улучшается, поскольку поп-певица, как сообщается, пытается прийти к соглашению со своим бывшим возлюбленным.