У «Барселоны» осталось 2 дня, чтобы решить финансовые вопросы и зарегистрировать новичков. А что если нет – трансферы аннулируются?

До первого матча Ла Лиги осталось 2 дня, а Левандовски и другие новички до сих пор не зарегистрированы.

В сообщениях СМИ говорится, что «Барселона » спешит зарегистрировать новых игроков до 13 августа. Они уже отправили документы в Ла Лигу и готовы активировать четвертый рычаг и снизить некоторые зарплаты, если это потребуется.

Но объясняется ли спешка каким-то дедлайном? Трансферы будут отменены, если не успеть до 13 августа? Ответ на оба вопроса однозначный - нет.

«Барса» может тянуть вплоть до 31 августа, чтобы зарегистрировать новых игроков в Ла Лиге. Единственная проблема в том, что они не смогут играть за команду, пока это не произойдет.

Эту поспешность можно объяснить и репутационными нюансами. Жоан Лапорта настаивает на возвращении «Барсы», а у старой «Барсы» не было проблем с регистрацией игроков. Встреча с «Райо Вальекано» в первом туре без новчиков в составе нанесет ущерб имиджу клуба и президента.

Тратить 150 миллионов евро на новые контракты и не иметь возможности их использовать — не лучший вариант. Даже если зарегистрировать новых футболистов получится, но позже первого матча сезона, это будет свидетельством того, что финансовые проблемы каталонцев все еще существуют, и ни о каком возвращении «Барселоны» речь пока не идет.