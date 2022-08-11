Синий ему к лицу: в сети появились фотографии Де Йонга в футболке «Челси»

Неужели голландец все-таки согласится уйти из «Барселоны»?

По сообщениям нескольких источников, «Челси» близок к соглашению о сделке с «Барселоной» по трансферу Френки де Йонга.

«Синие» уже ведут переговоры об условиях личного контракта полузащитника.Болельщики «Челси» в восторге от подписания контракта с одним из самых талантливых полузащитников мира, а в сети уже появились фото Де Йонга в футболке «Челси». Надо признать, он неплохо смотрится в синем!

Кулес, вы рады, что Френки наконец-то уйдет, или хотите, чтобы он остался? Ответы оставляйте в комментариях.