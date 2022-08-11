5 причин для оптимизма: почему «Барселона» – фаворит нового сезона Лиги чемпионов

О финансовом кризисе «Барселоны» после пандемии всем хорошо известно. Но если кто-то считал, что каталонцы останутся позади других европейских гигантов по причине экономических сложностей, то это не так.

Этим летом «Барселона» очень активно действовала на рынке и качественно усилила состав. Клубу пришлось задействовать ряд финансовых рычагов, чтобы освободить часть средств и продать ряд игроков, чтобы зарегистрировать новых.

Но при нынешних обстоятельствах «Барселона» начинает сезон 2022-23 с устрашающим составом.

Давайте рассмотрим пять причин, по которым «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Лучшие молодые таланты в мире в «Барселоне»

За последние пару сезонов «Барселона» сосредоточилась на молодых талантливых игроках. Клуб проделал феноменальную работу, в результате которой за команду играют такие футболисты как Педри, Гави и Ансу Фати.

Ансу – один из самых ярких молодых нападающих в Европе, а Педри и Гави уже заслужили сравнение с легендами клуба Хави и Иньестой. И хотя им предстоит долгий путь, чтобы повторить достижения старших товарищей, у них есть потенциал, чтобы сделать это.

Наличие таких игроков в команде повысит шансы «Барсы» на успех в Европе.

Класико внушает оптимизм

«Реал Мадрид» выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне в пятый раз за последние 9 лет. Справедливо сказать, что матч со «сливочными» – хороший показатель готовности команды и ее шансов на успех в Европе.

«Барселона» разгромила «Мадрид» (4-0) на «Сантьяго Бернабеу» в последний раз, когда стороны встречались в официальном матче в Ла Лиге. А пару недель назад команда Хави оказалась сильнее подопечных Анчелотти в туре по США, выиграв товарищеский матч со счетом 1-0.

У Хави будет больше времени на развитие своих идей в команде

Мало кто сомневается, что Хави идеально подходит для роли тренера «Барселоны», он отлично справился со своей задачей во второй половине прошлого сезона.

У команды было несколько неудачных матчей, что совершенно нормально, когда молодой тренер только начинает работать с футболистами, да еще и с середины сезона. Теперь, когда у Хави была возможность провести полноценную предсезонку и подписать новых игроков, можно ожидать, что картина станет еще лучше.

Много вариантов в атаке

Тут и рассуждать не о чем, достаточно посмотреть на список нападающих «сине-гранатовых»: Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья, Усман Дембеле, Мемфис Депай, Обамеянг и Роберт Левандовски.

Даже травмы не смогут сильно навредить атаке «Барселоны», где собрались лучшие нападающие, которые приведут клуб к лидерству в Европе.

Фактор Роберта Левандовски

Мы все понимаем, что индивидуальное мастерство Карима Бензема стало решающим фактором успеха «Мадрида» в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. У «Барселоны» не было голеадора, сравнимого с французом с тех пор, как Луис Суарес ушел из клуба в 2020 году.

Проблемы с травмами Депая ограничили его участие в прошлом сезоне. Пьер-Эмерик Обамеянг помог команде с голами во второй половине сезона, забив 13 мячей в 23 матчах.

Но Левандовски — это совершенно другой уровень. Он не зря является обладателем Золотой бутсы Европы последних двух сезонов, наличие результативного бомбардира сразу же делает «Барселону» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.