Девушка Де Йонга достойно ответила фанатам на «Снизь свою зарплату, сука»

«Живем нашей лучшей жизнью» написала она у себя на странице в социальной сети.

В среду Diario Sport опубликовала видео, на котором слышно, как фанат «Барселоны» кричит Френки де Йонгу : «Снизь свою зарплату, сука».

Случилось это около базы каталонского клуба. Де Йонг проезжал на автомобиле, а фанат несколько раз прокричал ему вслед. Напомним, «Барса» хочет либо продать де Йонга, либо готова оставить, но при условии снижения зарплаты.

Позже в тот же день подруга и невеста голландца Микки Кимени опубликовала историю с подписью: «Тем временем… живем нашей лучшей жизнью».

Агенты футболиста сборной Нидерландов действительно прибыли в Барселону, но вчера они не встречались с руководителями каталонского клуба. В данный моменты агенты собираются пообщаться с самими игроком, чтобы разработать стратегию поведения.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует в борьбе за де Йонга. Позиция игрока – единственная проблема, мешающая организации трансфера. «МЮ» всеми способами пытался изменить мнение Френки и убедить его присоединиться к команде, но пока безрезультатно. Сейчас в «МЮ» считают, что подписать хавбека будет очень сложно. Несмотря на это, из переговоров клуб еще не вышел. «МЮ» по-прежнему мечтает о де Йонге и надеется на его переход. С начала июля у клуба есть договоренность с «Барселоной» о его трансфере за 75+10 млн евро. «МЮ» будет до конца бороться за хавбека.

Совладельцу «Челси» Тодду Боэли и тренеру Томасу Тухелю очень симпатичен Френки как игрок. Но официальное предложение о его трансфере лондонцы сделают только после того, как узнают о желаниях де Йонга. «Челси» сообщил окружению футболиста и «Барселоне», что готов удовлетворить финансовые запросы каталонцев в случае, если Френки даст согласие на переход.

Де Йонг по-прежнему хочет остаться в «Барселоне». Позиция клуба также остается неизменной: чтобы остаться в «Барсе», Френки придется снизить зарплату. Но хавбек не собирается идти на такой шаг.