В последние дни трансферного окна возможен трехсторонний трансфер Де Йонг – Вератти -Бернарду. «МЮ» упустил Френки и не будет задействован в сделке

В конце августа может разорваться трансферная бомба.

«Манчестер Юнайтед» может упустить Френки Де Йонга после того, как все лето уговаривал полузащитника переехать в промышленную столицу Англии.

По словам инсайдера Херарда Ромеро, есть шанс, что 25-летний футболист окажется в «Пари Сен-Жермен».

После переезда голландца во Францию ​​«ПСЖ» позволит Марко Верратти подписать контракт с «Манчестер Сити» , который, в свою очередь, продаст Бернарду Силву в «Барселону».

Эта трехсторонняя трансферная сделка пройдет без участия «Манчестер Юнайтед», что весьма печально для болельщиков «красных дьяволов» – похоже у тен Хага нет других вариантов усиления полузащиты, к которым можно было бы обратиться, если они упустят Де Йонга.

Этот тройной трансфер может сорваться, если Френки предпочтет Англию Франции – по информации же CBS Sports, «Челси» почти согласовал с «Барсой» трансфер де Йонга примерно за 80 млн евро.

Ожидается, что определенность относительно будущего хавбека «Барселоны» появится в ближайшие двое суток. Френки по-прежнему не хочет снижать зарплату, которую получает в «Барсе», и это открывает дверь для его трансфера в «Челси», сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Лондонский клуб настроен оптимистично и считает, что договорится с «Барсой» о трансфере де Йонга за сумму чуть более 80 млн евро. Это немного меньше, чем за него давал «Манчестер Юнайтед». Совладелец «Челси» Тодд Боэли напрямую общался с Френки.

«Челси» не направит «Барсе» официальное предложение о трансфере 25-летнего полузащитника, пока не добьется от него согласия на переход. Лондонский клуб давит на игрока, но он по-прежнему говорит, что хочет остаться в каталонском клубе.