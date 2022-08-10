FC BARCELONA
Блог

В последние дни трансферного окна возможен трехсторонний трансфер Де Йонг – Вератти -Бернарду. «МЮ» упустил Френки и не будет задействован в сделке

Клубы
Челси Челси
Марко Верратти Марко Верратти
Френки де Йонг Френки де Йонг
Барселона Барселона
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ПСЖ ПСЖ
Бернарду Силва Бернарду Силва
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

В конце августа может разорваться трансферная бомба.

«Манчестер Юнайтед» может упустить Френки Де Йонга после того, как все лето уговаривал полузащитника переехать в промышленную столицу Англии.

По словам инсайдера Херарда Ромеро, есть шанс, что 25-летний футболист окажется в «Пари Сен-Жермен».

После переезда голландца во Францию ​​«ПСЖ» позволит Марко Верратти подписать контракт с «Манчестер Сити» , который, в свою очередь, продаст Бернарду Силву в «Барселону».

Эта трехсторонняя трансферная сделка пройдет без участия «Манчестер Юнайтед», что весьма печально для болельщиков «красных дьяволов» – похоже у тен Хага нет других вариантов усиления полузащиты, к которым можно было бы обратиться, если они упустят Де Йонга.

Этот тройной трансфер может сорваться, если Френки предпочтет Англию Франции – по информации же CBS Sports, «Челси» почти согласовал с «Барсой» трансфер де Йонга примерно за 80 млн евро.

Ожидается, что определенность относительно будущего хавбека «Барселоны» появится в ближайшие двое суток. Френки по-прежнему не хочет снижать зарплату, которую получает в «Барсе», и это открывает дверь для его трансфера в «Челси», сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Лондонский клуб настроен оптимистично и считает, что договорится с «Барсой» о трансфере де Йонга за сумму чуть более 80 млн евро. Это немного меньше, чем за него давал «Манчестер Юнайтед». Совладелец «Челси» Тодд Боэли напрямую общался с Френки.

«Челси» не направит «Барсе» официальное предложение о трансфере 25-летнего полузащитника, пока не добьется от него согласия на переход. Лондонский клуб давит на игрока, но он по-прежнему говорит, что хочет остаться в каталонском клубе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные