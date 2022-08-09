После шести трансферов Хави продолжает беспокоиться об одной позиции в команде

Хави обеспокоен позицией правого латераля «Барселоны», сообщает Diario Sport.

«Барса» уже подписала шесть новых игроков этим летом: двоих центральных защитников, одного полузащитника, двоих нападающих и многообещающего таланта для «Барсы Б».

Ранее считалось, что именно центр обороны является слабым местом «Барселоны», но похоже, что справа Хави не доверяет Серджиньо Десту и Серджи Роберто. Слева у «Барсы» Жорди Альба, которого будет дублировать Маркос Алонсо, также не стоит забывать о Алексе Бальде.

К сожалению, попытка «Барсы» подписать Сезара Апиликуэту на позицию правого защитника провалилась, поскольку игрок принял решение остаться в «Челси». Хави, скорее всего, придется довольствоваться тем, что у него есть, поскольку маловероятно, что «Барса» подпишет этим летом еще одного защитника.