«Барса», похоже, всерьез настроена вернуть Месси следующим летом. Переговоры уже в активной стадии

Лапорта продолжает быть главным ньюсмейкером этого лета.

Новость о начавшихся переговорах с окружением игрока впервые была передана по радио Каталонии в воскресенье вечером после того, как «Барселона» разгромила мексиканскую команду «Пумас» со счетом 6:0 в Кубке Гампера .

Согласно новости телеканала El Club de la Mitjanit, президент клуба Жоан Лапорта уже начал переговоры с представителями Месси, которыми руководит его отец и агент Хорхе Месси.

В настоящее время контракт Месси с «Пари Сен- Жермен» не продлен и истекает в июне 2023 года. Однако у семикратного обладателя «Золотого мяча» есть возможность продлить свой контракт на 12 месяцев, если он того пожелает.

Сообщалось, что у Месси может возникнуть соблазн вернуться в «Барселону» и провести последние годы своей звездной карьеры в клубе, где он сделал себе имя.

Месси присоединился к всемирно известной академии клуба, когда он был еще подростком.

Слухи, связывающие Месси с возвращением в каталонский клуб, отчасти подогревались комментариями Лапорты, который сказал, что у него «моральный долг» перед Месси за то, как он ушел прошлым летом.

Верите, что Месси вернется на «Камп Ноу» в следующем сезоне? Ответы оставляйте в комментариях.