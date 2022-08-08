«Играть с ним – это роскошь для меня». Педри в восторге от Левандовского, он пяткой отдал голевой пас в матче с «Пумас»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о впечатлениях от игры с поляком.

Взаимодействие полузащитника с экс-нападающим «Баварии» стало главным украшением матча кубка Гампера с «Пумас», в котором «Барса» одержала разгромную победу 6:0.

Левандовски все еще адаптируется в «Барселоне», но Педри ясно дал понять, что ему нравится, что в клубе появился такой игрок.

«С таким футболистом легко поладить, — сказал он. «Я всегда стараюсь искать его на поле. Играть с Левандовски — это роскошь для меня».

Левандовски открыл счет через три минуты после стартового свитска, но Педри забил дважды и надеется, что сможет сохранить свою результативную форму в новом сезоне.

«Надеюсь, мы к этому привыкнем. Я знаю, что это сложно, но я много работаю для этого», — объяснил он.

«Тренер просит нас стать лучше, забивать голы и делать результативные передачи. Сегодня это произошло, и я надеюсь, что это продолжится».

Воскресная победа будет означать, что «Барселона» подойдет к первому матчу Ла Лиги в отличной форме, и Педри отметил, что новые игроки придали команде импульс.

«Мы — «Барса», и мы должны бороться за титулы. Фанаты заслужили это, и мы хотим доставить им радость», — сказал он.

«У нас была хорошая предсезонка. Против «Райо» в первом туре мы хотим того же. Команда готова. Президент и все проделали хорошую работу с подписаниями новых футболистов. Мы будем бороться за то, чтобы этот год был очень хорошим для всех».