«Он знает, что я о нем думаю, и что нужно клубу». Хави ответил на вопросы про будущее Френки де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сказал, что Френки де Йонг входит в его планы на следующий сезон.

Босс «Барселоны» ответил на вопросы о потенциальном будущем Френки де Йонга после того, как его команда разгромила «Пумас» со счетом 6:0 в последней предсезонной игре лета. Несмотря на заметную роль Де Йонга в команде Хави в прошлом сезоне, 25-летнему игроку все лето приписывают скорый уход из «Барселоны» из-за тяжелого финансового положения клуба.

Таким образом, «Барселона» может столкнуться с трудностями при регистрации своих новых контрактов, если они не смогут продать Френки де Йонга, что поможет им собрать средства и соблюсти правила бюджета заработной платы Ла Лиги.

«Манчестер Юнайтед» все еще отчаянно пытается подписать голландца, поскольку Эрик тен Хаг стремится воссоединиться с бывшей звездой «Аякса» на «Олд Траффорд», сообщает The Daily Mail.

Несмотря на необходимость «Барсы» продать игрока, Хави Эрнандес сообщил, что Де Йонг является частью его планов и что он «рассчитывает на него в следующем сезоне».

«Я не знаю, что будет с Френки. Все возможно до 31 августа, но он знает, что я думаю о нем и что нужно клубу. Конечно, я рассчитываю на него в следующем сезоне», — сказал Хави.

Его же поддержал и президент клуба Жоан Лапорта.

Френки остался на скамейке запасных на матч «Барсы» против «Пумас». Хави решил выпустить Педри, Гави и Серджио Бускетса в полузащите. Де Йонг вышел на замену во втором тайме и смог попасть отметиться голом на 84-й минуте.