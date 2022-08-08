Левандовски назвал одну легенду прошлого, с кем он хотел бы выйти на поле. Это футболист «Реала»

Неожиданный, но ожидаемый выбор - кулес вряд ли довольны словами поляка.

«Если бы я мог играть с одним из великих футболистов прошлого, я бы выбрал Зинедина Зидана. Мне нужны качественные голевые передачи, поэтому я выберу именно его», — сказал Роберт Левандовски в интервью ESPN FC.

Зидан, безусловно, легенда «Реала» - и как игрок, и как тренер. Этот ответ определенно расстроил некоторых болельщиков « Барселоны », особенно если учесть, что это интервью было взято после перехода Роберта на «Камп Ноу».

Ранее Левандовски говорил, что легенда клуба Серхио Рамос был самым сильным защитником, с которым он когда-либо сталкивался.

Возможно, Роберт когда-то болел за «Реал» - недаром несколько лет назад его связывали с переходом в «Мадрид», где сейчас блистает Карим Бензема – форвард того же типа, что и поляк.