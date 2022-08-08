FC BARCELONA
Блог

Левандовски назвал одну легенду прошлого, с кем он хотел бы выйти на поле. Это футболист «Реала»

Клубы
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Неожиданный, но ожидаемый выбор - кулес вряд ли довольны словами поляка.

«Если бы я мог играть с одним из великих футболистов прошлого, я бы выбрал Зинедина Зидана. Мне нужны качественные голевые передачи, поэтому я выберу именно его», — сказал Роберт Левандовски в интервью ESPN FC.

Зидан, безусловно, легенда «Реала» - и как игрок, и как тренер. Этот ответ определенно расстроил некоторых болельщиков « Барселоны », особенно если учесть, что это интервью было взято после перехода Роберта на «Камп Ноу».

Ранее Левандовски говорил, что легенда клуба Серхио Рамос был самым сильным защитником, с которым он когда-либо сталкивался.

Возможно, Роберт когда-то болел за «Реал» - недаром несколько лет назад его связывали с переходом в «Мадрид», где сейчас блистает Карим Бензема – форвард того же типа, что и поляк.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные