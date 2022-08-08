Месси приехал в Барселону. Журналист спросил, хочет ли Лионель вернуться в «Барсу»

7 августа Лео Месси был замечен в Барселоне.

На выходе из аэропорта Лионеля поджидала толпа журналистов. Один из них спросил у аргентинца, хочет ли он вернуться в «Барселону».

Лео будто и не услышал вопрос журналиста. Ответа от Месси так и не последовало.

Лео, вероятно, приехал в город, чтобы провести несколько дней со своими друзьями. Может быть, он встретится с Альбой и Бускетсом? Или, может быть, он инкогнито прошел на матч за Кубок Гампера?

Кроме шуток, в медиа активно обсуждаются слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону». Но фанатам каталонцев не стоит рассчитывать на такое развитие событий, по крайней мере, в ближайшее время.

Судя по последнему выступлению Лионеля за «ПСЖ», во Франции аргентинец окончательно адаптировался и готов творить свою магию.