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🎥Потрясающая игра дуэта Педри и Левандовского, а также многое другое: лучшие моменты матча «Барселоны» против «Пумас»

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Педри Педри
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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«Барселона» в 10-й раз подряд выиграла Кубок Гампера. Каталонцы разгромили «Пумас» со счетом 6:0.

Перед матчем «Барса» организовала трогательную церемонию прощания с Дани Алвесом, который летом перебрался в мексиканский клуб. Однако на этом доброта закончилась. Каталонцы забили новой команде Алвеса шесть безответных мячей.

«Барселона» абсолютно доминировала над «Пумас», и это господство длилось с первой до последней минуты матча. Каталонцы превосходили соперника и по силе, и по мастерству. 

Barcelona vs Pumas UNAM: Barca beat Pumas 6-0 in Joan Gamper Trophy, Check HIGHLIGHTS

Уже на третьей минуте встречи после отличного паса Педри Левандовски сумел забить зрелищный гол с острого угла, оформив свой первый мяч за каталонцев. Затем Педри и Роберт поменялись ролями: поляк отдал испанцу две голевые передачи. В первом тайме также забил Дембеле после ассиста Рафиньи, кстати, эта связка показывает свою эффективность уже не первый раз

Во втором тайме отличиться сумел Обамеянг, голевой пас ему отдал еще один новичок каталонцев ― Франк Кессиэ. Несмотря на свою трансферную сагу, финальный аккорд в матче поставил Френки Де Йонг.

Матч показал, что «Барса» этим летом отлично поработала на трансферном рынке: новички каталонцев показали себя с наилучшей стороны.

А теперь оцените лучшие моменты матча Кубка Гампера:

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