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«Полное безумие!»: в фан-шопе «Барсы» опять закончились буквы для печати фамилии на футболке Левандовского

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Помните, как после перехода Левандовского из «Баварии» в «Барселону» в фан-шопе каталонцев на «Камп Ноу» закончились буквы для печати футболок с фамилией польского нападающего? Так вот ситуация повторилась. 

Футболки Роберта по-прежнему пользуются большим спросом у болельщиков «Барсы».

В день проведения Кубка Жоана Гампера в официальном магазине «Барселоны» в очередной раз закончились буквы для печати футболки с фамилией Левандовского. Об этом сообщил каталонский журналист Жоэль Гаскон: 

«В 11:35 на «Камп Ноу» закончились буквы для печати футболок с фамилией Левандовского. В магазине также нет фанатских версий домашнего комплекта размера L». 

Ситуацию в клубном магазине журналист назвал «полным безумием», ведь сразу после трансфера Роберта стало очевидно, что футболки с его фамилией очень популярны среди болельщиков клуба.

Однако стоит похвалить персонал магазина, вопрос удалось решить быстрее, чем в прошлый раз. Уже через два часа проблема была устранена и счастливые фанаты вновь получили возможность купить футболку новичка каталонцев. Об этом также сообщил Гаскон:

«В фан-шопе «Барсы» вновь начали производить футболки Левандовского».

Вечером 7 августа «Барселона» сразится с мексиканским клубом «Пумас» в рамках Кубка Жоана Гампера. 

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