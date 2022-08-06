Презентация Левандовски на «Камп Ноу» - вторая по посещаемости. Рекорд принадлежит другому супер-форварду

Около 57 000 болельщиков посетили презентацию Роберта Левандовски на «Камп Ноу».
Это больше, чем некоторые топ-клубы собирают зрителей во время матчей. Однако этого было недостаточно, чтобы установить новый рекорд «Барселоны».
Рекорд принадлежит Златану Ибрагимовичу.
Его презентовали на «Камп Ноу» в 2009 году. В тот день на стадион пришло около 60 000 фанатов.
Третий результат принадлежит Неймару, он собрал 55 000 болельщиков на трибунах на презентации в 2013 году.
Что сказал Роберт на презентации?
"Очень горжусь тем, что нахожусь здесь, что являюсь игроком «Барсы».
Я надеюсь, что вы поддержите нас в этом сезоне. Я хочу забить много голов и доставить вам много радости. Это что-то фантастическое, сегодня на презентации так много болельщиков. Я очень счастлив.
Мы постараемся добиться многого при поддержке болельщиков. Я надеюсь увидеть болельщиков на нашем подготовительном матче перед началом сезона. Я готов к сезону и надеюсь выиграть титулы с клубом. Большое спасибо».
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