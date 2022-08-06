Презентация Левандовски на «Камп Ноу» - вторая по посещаемости. Рекорд принадлежит другому супер-форварду

Рекорд принадлежит Златану Ибрагимовичу.

Его презентовали на «Камп Ноу» в 2009 году. В тот день на стадион пришло около 60 000 фанатов.

Третий результат принадлежит Неймару, он собрал 55 000 болельщиков на трибунах на презентации в 2013 году.

Что сказал Роберт на презентации?

"Очень горжусь тем, что нахожусь здесь, что являюсь игроком «Барсы».

Я надеюсь, что вы поддержите нас в этом сезоне. Я хочу забить много голов и доставить вам много радости. Это что-то фантастическое, сегодня на презентации так много болельщиков. Я очень счастлив.

Мы постараемся добиться многого при поддержке болельщиков. Я надеюсь увидеть болельщиков на нашем подготовительном матче перед началом сезона. Я готов к сезону и надеюсь выиграть титулы с клубом. Большое спасибо».