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А куда Педри? 3 способа, как «Барс» может играть с Де Йонгом и Бернарду Силвой в составе

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Согласно последним сообщениям, этим летом «Барселона» может приобрести Бернарду Силву, не избавляясь при этом от Френки де Йонга. 

Но сначала голландцу придется снизить свою заработную плату.

В случае, если это произойдет, есть несколько способов, как Хави мог бы использовать двух полузащитников одновременно. Вот некоторые из вариантов:

Вариант 1

В этом варианте Бернарду и Де Йонг играли бы в качестве двух центральных полузащитников. Теоретически португалец должен был создавать моменты, в то время как Френки был больше сосредоточен на сохранении владения и продвижении мяча.

Конечно, этот состав не идеален, так как Педри на скамейке запасных.

Вариант 2

В этом составе Де Йонг играет центральную роль. 25-летний футболист не слишком хорош для этой роли из-за своего стиля игры, так что ему как минимум нужно время, чтобы адаптироваться.

Это был бы более атакующий вариант, поскольку Френки гораздо больше любит двигаться вперед с мячом, чем Серхио Бускетс.

Вариант 3

Это построение, которое Хави использовал во время своего пребывания в «Аль-Садд».

Эта схема была бы идеальной для Де Йонга, так как он преуспевает в системах с двумя опорниками. Вопрос в том, сумеет ли Бускетс адаптироваться.

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