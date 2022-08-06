Расставляем всех игроков «Барсы» по категориям: от ненужных до самых важных

Трансферная кампания «Барселоны» близка к завершению, хотя Маркос Алонсо и Бернарду Силва все еще могут присоединиться к клубу этим летом.

Мы составили тир-лист всех нынешних игроков «Барсы» в зависимости от их роли при Хави.

Ненужные

Нето, Мартин Брэйтуэйт, Сэмюэль Умтити.

«Барселона» сделает все возможное, чтобы расстаться с этими тремя игроками до конца августа.

Лучше продать

Френки де Йонг, Мемфис Депай.

Вполне возможно, что два игрока покинут «Барсу» этим летом — по финансовым причинам.

Лучше отдать в аренду

Арнау Тенас, Эзе Абде, Алекс Колльядо.

«Барселона» по-прежнему видит в этих игроках большой потенциал, но вряд ли они получат много игрового времени в этом сезоне.

Важны для глубины отряда

Иньяки Пенья, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Серджиньо Дест, Сержи Роберто, Миралем Пьянич, Нико, Франк Кессиэ, Пьер-Эмерик Обамеянг.

По сути, это игроки второго выбора «Барсы» почти на каждой позиции. В этом сезоне они чаще будут на скамейке запасных.

Очень важны

Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Гави, Ферран Торрес, Ансу Фати, Рафинья.

Это игроки, которые будут играть большую роль в этом сезоне, но пока рано называть их фундаментальными для проекта Хави.

Самые важные

Марк-Андре тер Стеген, Жорди Альба, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски.