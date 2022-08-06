Расставляем всех игроков «Барсы» по категориям: от ненужных до самых важных

Трансферная кампания «Барселоны» близка к завершению, хотя Маркос Алонсо и Бернарду Силва все еще могут присоединиться к клубу этим летом.
Мы составили тир-лист всех нынешних игроков «Барсы» в зависимости от их роли при Хави.
Ненужные
Нето, Мартин Брэйтуэйт, Сэмюэль Умтити.
«Барселона» сделает все возможное, чтобы расстаться с этими тремя игроками до конца августа.
Лучше продать
Френки де Йонг, Мемфис Депай.
Вполне возможно, что два игрока покинут «Барсу» этим летом — по финансовым причинам.
Лучше отдать в аренду
Арнау Тенас, Эзе Абде, Алекс Колльядо.
«Барселона» по-прежнему видит в этих игроках большой потенциал, но вряд ли они получат много игрового времени в этом сезоне.
Важны для глубины отряда
Иньяки Пенья, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Серджиньо Дест, Сержи Роберто, Миралем Пьянич, Нико, Франк Кессиэ, Пьер-Эмерик Обамеянг.
По сути, это игроки второго выбора «Барсы» почти на каждой позиции. В этом сезоне они чаще будут на скамейке запасных.
Очень важны
Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Гави, Ферран Торрес, Ансу Фати, Рафинья.
Это игроки, которые будут играть большую роль в этом сезоне, но пока рано называть их фундаментальными для проекта Хави.
Самые важные
Марк-Андре тер Стеген, Жорди Альба, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски.
Мы не можем представить стартовый состав «Барсы» без этих суперзвезд.
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