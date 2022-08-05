Месси ушел в «ПСЖ» год назад. За это время ни один игрок «Барсы» не забивал со штрафного

За этот ни один игрок «Барселоны» не забивал голов со штрафных ударов.

Прошел ровно год с тех пор, как Лионель Месси покинул «Барселону».

Месси забил три штрафных в своем последнем сезоне в «Барсе» — против «Гранады», «Атлетика» и «Валенсии».

В предсезонке Миралем Пьянич был очень близок к тому, чтобы сломать утку в «Барсе», но это не сработало. Возможно, кто-то другой сделает это в этом сезоне.

Также ни один игрок «Барсы» не забил больше 20 голов с тех пор, как Месси ушел в прошлом году. Даже до 15-ти никто не добрался.

Депай и Обамеянг забили по 13 голов и стали лучшими бомбардирами команды прошлого сезона. Вполне вероятно, что оба могли забить больше двадцати, но экс-форвард "Арсенала" пришел только зимой, а Мемфис по ходу сезона сел на скамейку.