8 игроков ушли, 6 пришли: итоги трансферного окна «Барсы» за неделю до нового сезона

Самый активный игрок на мировом трансферном рынке.

Этим летом «Барселона» была самым покупающим и продающим испанским клубом на трансферном рынке, подписав пять высококлассных игроков.

Пришли

Пабло Торре. Креативный полузащитник перешел в «Барсу» из «Расинга» за 5 миллионов евро.

Франк Кессиэ. Ивуарийский полузащитник присоединился к сине-гранатовым в качестве свободного агента.

Андреас Кристенсен. Защитник также перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Рафинья. Бразилец перешел из «Лидса» за 52 миллиона евро.

Роберт Левандовски. Польский нападающий был подписан из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро.

Жюль Кунде. «Барса» снова совершила набег на «Севилью» в поисках мощного защитника. Он стоил 50 миллионов евро.

Ушли

Фил Коутиньо. В итоге «Барселона» продала бразильца в «Астон Виллу» и получила 25 миллионов евро. Конец сложной и очень дорогой истории.

Франсишку Тринкау. Португалец вернулся в Португалию со «Спортингом», хотя и находится в аренде.

Дани Алвес. «Барса» отпустила нестареющего правого защитника в Мексику.

Мусса Ваге. Сенегальцу не удалось проявить себя в Испании, а когда он восстановился от тяжелой травмы, его отправили в Хорватию. По слухам – в аренду.

Клеман Лангле. «Тоттенхэм» выплатит зарплату французу в этом сезоне. Он там в аренде.

Оскар Мингеса. «Сельта» из Виго забрала перспективного испанского защитника.

Рики Пуч. Полузащитник отправился покорять Соединенные Штаты с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Нету. «Борнмут» вот-вот собирается объявить о подписании контракта с бразильским голкипером.

Какой трансфер «Барсы» вы считаете самым удачным по соотношению цена-качества? Пишите ответы в комментариях.