«Он не разрешает мне сниматься в видео с другими мужчинами». Всплыли новые подробности отношений Пике и Шакиры

Грязное белье пока не заканчивается – пара находится в процессе расставания.
Жерар Пике и Шакира были парой примерно с 2011 года, у них двое детей. Пара рассталась в прошлом месяце после того, как начали распространяться слухи об измене Пике Шакире. Бывшая пара в настоящее время вовлечена в изнурительную битву за опеку.
Тем не менее, еще в 2014 году Шакира заявила в интервью, что Пике не разрешал ей сниматься в музыкальных клипов с другими мужчинами. Певица в интервью Billboard, тем не менее, заявляла, что качества «собственника» нравились ей в защитнике «Барселоны». Шакира сказала следующее:
«Он собственник, и, поскольку он больше не позволяет мне снимать видео с мужчинами, мне приходится снимать их с женщинами. В наших отношениях подразумевается, что я не могу делать что-то как раньше».
Она добавила:
«Об этом (съемках с другими мужчинами) не может быть и речи — что мне, кстати, нравится. Мне нравится, что он защищает свою территорию и ценит меня таким образом, так что единственным человеком, которому он когда-либо позволит коснуться моего бедра, будет Рианна».
Пике впервые встретил Шакиру во время съемок видеоклипа на ее песню «Waka Waka», которая была официальной песней чемпионата мира по футболу 2010 года.
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