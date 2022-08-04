«Он не разрешает мне сниматься в видео с другими мужчинами». Всплыли новые подробности отношений Пике и Шакиры

Грязное белье пока не заканчивается – пара находится в процессе расставания.

Жерар Пике и Шакира были парой примерно с 2011 года, у них двое детей. Пара рассталась в прошлом месяце после того, как начали распространяться слухи об измене Пике Шакире. Бывшая пара в настоящее время вовлечена в изнурительную битву за опеку.

Тем не менее, еще в 2014 году Шакира заявила в интервью, что Пике не разрешал ей сниматься в музыкальных клипов с другими мужчинами. Певица в интервью Billboard, тем не менее, заявляла, что качества «собственника» нравились ей в защитнике «Барселоны». Шакира сказала следующее:

«Он собственник, и, поскольку он больше не позволяет мне снимать видео с мужчинами, мне приходится снимать их с женщинами. В наших отношениях подразумевается, что я не могу делать что-то как раньше».

Она добавила:

«Об этом (съемках с другими мужчинами) не может быть и речи — что мне, кстати, нравится. Мне нравится, что он защищает свою территорию и ценит меня таким образом, так что единственным человеком, которому он когда-либо позволит коснуться моего бедра, будет Рианна».

Пике впервые встретил Шакиру во время съемок видеоклипа на ее песню «Waka Waka», которая была официальной песней чемпионата мира по футболу 2010 года.