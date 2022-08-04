Трех экономических рычагов недостаточно: Ла Лига не разрешает «Барселоне» зарегистрировать Левандовского, Кунде и Рафинью

Долг клуба все еще слишком велик для регистрации новых игроков.

Ла Лига проинформировала «Барселону», что они до сих пор не могут зарегистрировать своих новых игроков из-за финансовых проблем, сообщает COPE.

«Блауграна» задействовала три экономических рычага, принеся более 700 миллионов евро дохода. За счет реализации телевизионных прав и акций фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба, «блаугране» удалось в несколько этапов сократить задолженность и обеспечить себе возможность осуществления трансферов.

«Я не азартный игрок, я иду на просчитанные риски. Я должен побеждать каждый год, таковы требования. В прошлом при мне на команду возлагались большие надежды – и мы добивались успеха. И у «Барселоны» 400 миллионов болельщиков по всему свету – они требуют определенного уровня успеха», – подчеркнул президент клуба Жоан Лапорта.

Но при этом клуб потратил значительную сумму денег на оплату трех новых игроков — Кунде, Рафинью и Левандовского.

Всего «Барса» хочет зарегистрировать пять новых игроков - Серджи Роберто и Усмана Дембеле подписали новые контракты, но их тоже нужно зарегистрировать.

Ла Лига утверждает, что «Барса» может показать только 517 миллионов евро из денег, которые они получили от активации всех своих рычагов, что недостаточно, чтобы поставить их финансы в плюс и позволить им регистрировать игроков.

«Барса» продолжит переговоры с Ла Лигой по этому поводу, пока не будет достигнуто соглашение. Однако у сине-гранатовых осталось мало времени до начала нового сезона.