«Я не игрок». Лапорта знает, что делает с финансами «Барсы»

«Барселона» активировала несколько экономически рычагов, чтобы подписать дорогостоящих Рафинью и Роберта Левандовски.

Некоторые болельщики считают, что Жоан Лапорта закладывает будущее клуба ради немедленного успеха, но президент настаивает, что знает, что делает.

«Я не игрок. Я просчитываю риски», - заявил он в интервью NY Times.

«Я принял вынужденное решение, я не хотел этого делать», - говорит Лапорта о продаже активов клуба, таких как права на телетрансляции и Barca Studios

«Во время моего первого президентства ожидания от клуба были высоки, и мы были успешны. У «Барселоны» болельщики по всему миру, около 400 млн человек – они требуют, чтобы клуб добивался успеха».