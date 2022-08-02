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«МЮ» предлагал Де Йонгу полмиллиона евро в неделю. Френки отказывается уходить до выплаты долга «Барселоной»

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Ждет от клуба 20 миллионов евро.

Как сообщает Mundo Deportivo, Френки Де Йонг по-прежнему отказывается от возможности подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», которые ранее представил ему финальное предложение о контракте.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сделал огромное предложение Френки – более 500 тысяч евро в неделю, однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить полузащитника перейти в стан «красных дьяволов».

Согласно Diario Sport, де Йонг не хочет присоединяться к «Манчестер Юнайтед» этим летом, но у голландца может возникнуть соблазн подписать контракт с «Челси» или «Баварией», которые в этом сезоне будут играть в Лиге чемпионов.

Сообщается, что Хави хочет, чтобы Де Йонг был в его команде, но согласен продать игрока, чтобы облегчить фонд заработной платы «Барсы».

Каталонцы должны хавбеку 20 млн евро по зарплате и бонусам. Из-за этого футболист и его агенты отказываются вести какие-либо переговоры о трансфере, пока вопрос не будет решен, сообщает Diario Sport.

Де Йонг и его окружение считают, что «Барселона» хочет продать его исключительно по экономическим причинам, а не по спортивным. При этом игрок сборной Нидерландов готов выслушать предложения, как только проблема будет решена.

Если Френки наотрез откажется уходить из «Барсы», то ему снизят зарплату. В клубе полагают, что преодолеть нежелание игрока уходить будет сложно. В «Барсе» думают, что убедить Френки уйти смогут лишь слова Хави о том, что он будет играть очень мало.

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