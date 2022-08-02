После избрания Лапорта за 2 трансферных окна пересобрал «Барсу»: вот 11 его главных трансферов

Жоан Лапорта стал президентом «Барселоны» в марте прошлого года и уже подписал 15 игроков.

На самом деле, можно составить сильный стартовый состав из игроков, подписанных Лапортой всего за два летних трансферных окна.

Вот как это будет выглядеть:

Мы добавляем таких игроков, как Нико и Иньяки Пенья, которых перевели в первую команду после того, как Лапорта стал президентом, и получается мощная команда-претендент на титулы.

Этим летом администрация Лапорты потратила почти 200 миллионов евро на привлечение в клуб шести игроков. Среди них Левандовски, Кунде, Рафинья, Кессиэ, Кристенсен и Торре. Однако Кристенсен и Кессиэ перешли абсолютно бесплатно.

И давайте не будем забывать подписание Хави в качестве тренера, что сложно не назвать мастерским ходом.