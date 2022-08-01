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Лапорта прокомментировал слухи о возможных проблемах «Барсы» с регистрацией новичков

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Ходят слухи о том, что у «Барселоны» будут проблемы с регистрацией новых игроков, как это происходило в последние два трансферных окна. Президент клуба Жоан Лапорта заверил, что ничего подобного не предвидится.

«Мы настроены оптимистично и уверены, что сможем зарегистрировать всех новичков. Клуб провел несколько операций, которые позволят нам советовать нормам Ла Лиги», - заявил президент.

«Барса» активировала третий экономический рычаг, чтобы зарегистрировать новых игроков. Ла Лига стартует для каталонцев 13 августа, и Хави должен рассчитывать на всех новичков.

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