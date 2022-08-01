Кунде в «Барселоне»: после подписания контракта открылись скрытые подробности трансфера

Сегодня в Барселоне день Жюля Кунде – игрок официально представлен клубом.

Однако, по словам Адрии Сольдевила из SER, француз обошелся недешево.

Как сообщалось ранее, трансфер будет стоить «Барсе» первоначальные 50 миллионов евро плюс еще 12,5 евро, которые нужно заплатить в качестве бонусов. «Барселона» заплатит «Севилье» 2,5 миллиона евро, если игрок сыграет 60% матчей в этом сезоне.

Защитник заработает 9,5 млн евро в свой первый сезон на «Камп Ноу», в остальные четыре сезона он будет зарабатывать 12 млн евро в год. «Барса» также выплатит подписной бонус в размере 2 млн евро окружению Кунде.

На пресс-конференции Кунде подтвердил, что мог оказаться в Лондоне, а не в Барселоне.

«Это правда, что у меня была возможность подписать контракт с «Челси», но нам пришлось подождать, пока «Барса» сможет достичь соглашения с «Севильей». Когда я увидел, что это возможно, я выбрал «Барсу», потому что очень четко представлял себе этот проект.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что присоединился к этому великому клубу. Я очень благодарен президенту и болельщикам, теперь мне нужно много тренироваться и добиться успеха», — добавляет защитник.