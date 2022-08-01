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Кунде в «Барселоне»: после подписания контракта открылись скрытые подробности трансфера

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Сегодня в Барселоне день Жюля Кунде – игрок официально представлен клубом.

Журналисты раскрывают скрытые подробности перехода Кунде в «Барселону»

Однако, по словам Адрии Сольдевила из SER, француз обошелся недешево.

Как сообщалось ранее, трансфер будет стоить «Барсе» первоначальные 50 миллионов евро плюс еще 12,5 евро, которые нужно заплатить в качестве бонусов. «Барселона» заплатит «Севилье» 2,5 миллиона евро, если игрок сыграет 60% матчей в этом сезоне.

Защитник заработает 9,5 млн евро в свой первый сезон на «Камп Ноу», в остальные четыре сезона он будет зарабатывать 12 млн евро в год. «Барса» также выплатит подписной бонус в размере 2 млн евро окружению Кунде.

На пресс-конференции Кунде подтвердил, что мог оказаться в Лондоне, а не в Барселоне.

«У меня была возможность подписать контракт с «Челси»: Кунде объясняет, почему он перешел в «Барсу»

«Это правда, что у меня была возможность подписать контракт с «Челси», но нам пришлось подождать, пока «Барса» сможет достичь соглашения с «Севильей». Когда я увидел, что это возможно, я выбрал «Барсу», потому что очень четко представлял себе этот проект.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что присоединился к этому великому клубу. Я очень благодарен президенту и болельщикам, теперь мне нужно много тренироваться и добиться успеха», — добавляет защитник.

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