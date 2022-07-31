«Барселона» решила попросить Де Йонга уйти: инсайд испанских журналистов

По данным издания Cadena SER, «Барселона» собирается официально сообщить Френки де Йонгу о том, что он должен покинуть клуб.

До сих пор каталонцы публично заявляли о своем намерении оставить голландца в команде. Однако журналисты сообщают, что «Барсе» необходимо расстаться с Де Йонгом из-за его огромной зарплаты и потенциального дохода, который получат каталонцы с продажи Френки.

В то же время «Барселона» заинтересована в подписании Бернарду Силвы. Трансфер португальца будет зависеть от будущего Де Йонга. Сообщается, что Бернарду открыт к переходу.