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«Барселона» решила попросить Де Йонга уйти: инсайд испанских журналистов

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По данным издания Cadena SER, «Барселона» собирается официально сообщить Френки де Йонгу о том, что он должен покинуть клуб.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов перейти в «МЮ», если каталонский клуб выплатит ему 20 миллионов евро долга. Спорт-Экспресс

До сих пор каталонцы публично заявляли о своем намерении оставить голландца в команде. Однако журналисты сообщают, что «Барсе» необходимо расстаться с Де Йонгом из-за его огромной зарплаты и потенциального дохода, который получат каталонцы с продажи Френки.

В то же время «Барселона» заинтересована в подписании Бернарду Силвы. Трансфер португальца будет зависеть от будущего Де Йонга. Сообщается, что Бернарду открыт к переходу.

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