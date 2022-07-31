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Дембеле поставил Лапорте одно условие перед продлением контракта с «Барсой»

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Издание Diario Sport утверждает, что перед продлением контракта с «Барселоной» Усман Дембеле сказал Жоану Лапорте, что клуб должен подписать лучших игроков на следующий сезон.

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По мнению француза, каталонцы должны быть конкурентоспособными во всех турнирах. Дембеле рассчитывает, что следующий сезон станет одним из лучших в его карьере, Усман также высоко оценивает шансы «Барсы» на победу в Лиге чемпионов. 

По информации издания, Усман заявил, что готов к конкуренции, если на его позицию клуб подпишет сильных футболистов. 

Дембеле отлично показал себя во время предсезонки. В туре по США он стал лучшим бомбардиром «Барсы», забив четыре гола в четырех матчах.

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