Дембеле поставил Лапорте одно условие перед продлением контракта с «Барсой»

Издание Diario Sport утверждает, что перед продлением контракта с «Барселоной» Усман Дембеле сказал Жоану Лапорте, что клуб должен подписать лучших игроков на следующий сезон.

По мнению француза, каталонцы должны быть конкурентоспособными во всех турнирах. Дембеле рассчитывает, что следующий сезон станет одним из лучших в его карьере, Усман также высоко оценивает шансы «Барсы» на победу в Лиге чемпионов.

По информации издания, Усман заявил, что готов к конкуренции, если на его позицию клуб подпишет сильных футболистов.

Дембеле отлично показал себя во время предсезонки. В туре по США он стал лучшим бомбардиром «Барсы», забив четыре гола в четырех матчах.